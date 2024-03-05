Жительницы Ставрополья расцеловали Путина и пожелали ему здоровья
- РИА Новости
Как можно увидеть на кадрах опубликованного пресс-службой Кремля в Telegram видеоролика, после посещения тепличного комплекса Путин вышел к жителям Ставрополя.
Одна из горожанок потянулась к президенту, обняла его и поцеловала. Её примеру последовала ещё одна местная жительница.
«Берегите себя! Долгих лет!» — раздавались выкрики из толпы.
Незадолго до этого Путин пообщался с работниками тепличного комплекса. В ходе встречи российский лидер заявил о необходимости обеспечить в стране рост производства томатов.