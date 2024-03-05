Выставка художников Донбасса открылась на ВФМ-2024
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Проект реализован арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ARTпатруль».
В экспозиции представлены работы художников из новых регионов России.
«Я советую всем посетить эту выставку, потому что проект олицетворяет спасительную силу искусства. Художники, чьи работы представлены на выставке, находятся в очень сложном положении и, несмотря на все трудности, их искусство продолжает жить. Оно наполнено глубокими смыслами», — сказал автор и ведущий «ARTпатруля» Юрий Омельченко.
Отмечается, что проект уже посетили представители 188 стран мира.
Ранее сообщалось, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.