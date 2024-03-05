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Собянин сообщил о завершении строительства вокзала в Лианозове

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Завершены работы по строительству городского вокзала на станции МЦД «Лианозово», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Всего пару лет назад в Лианозове работала только старенькая железнодорожная платформа. Сегодня здесь пересекаются МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт. В сентябре прошлого года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, связали их переходом», — заявил мэр.

По его словам, теперь пересесть с одного транспорта на другой можно за две-три минуты, не выходя на улицу.

Для пассажиров уже доступен южный вестибюль.

Ранее сообщалось, что в московском районе Гольяново в рамках реализации программы реновации построят дорогу протяжённостью 400 м.

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