В Москве планируется строительство новой дороги в районе Гольяново

В московском районе Гольяново в рамках реализации программы реновации построят дорогу протяжённостью 400 м.

Проектная документация уже согласована, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на председателя столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.

По его словам, движение на дороге будет двусторонним, по двум полосам в каждом направлении. Также планируется устройство велосипедной дорожки, пешеходных тротуаров и наружного освещения.

Дорогу проложат от Проектируемого проезда №1913 до Амурской улицы.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.