В больнице имени Филатова капитально отремонтируют диагностическую лабораторию
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В рамках проекта обновят отделку потолков, стен, полов с использованием свинцовых листов и баритобетона в качестве вспомогательной защиты от излучения», — заявил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
Также в здании на Вешняковской улице заменят инженерные коммуникации, перегородки, оконные и дверные блоки, установят рентгенозащитные металлические двери и дополнительное медицинское оборудование.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации амбулаторного корпуса детской Морозовской больницы.