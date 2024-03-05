В больнице имени Филатова капитально отремонтируют диагностическую лабораторию

В московской городской клинической больнице (ГКБ) №15 имени Филатова проведут капитальный ремонт лаборатории радиоизотопной диагностики.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В рамках проекта обновят отделку потолков, стен, полов с использованием свинцовых листов и баритобетона в качестве вспомогательной защиты от излучения», — заявил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Также в здании на Вешняковской улице заменят инженерные коммуникации, перегородки, оконные и дверные блоки, установят рентгенозащитные металлические двери и дополнительное медицинское оборудование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации амбулаторного корпуса детской Морозовской больницы.