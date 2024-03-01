В Москве планируют отреставрировать корпус Морозовской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации амбулаторного корпуса детской Морозовской больницы.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, историческая постройка имеет статус культурного наследия регионального значения.

В настоящее время в здании 1901 года постройки находятся лабораторная служба и административные помещения.

«В 2017 году мы совместно с Минздравом России достроили новый корпус больницы, куда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений. Позже в отремонтированном корпусе №9 открыли первый в стране Городской центр детской трансфузиологии», — сказал Собянин.

Ранее в Москве сообщили об обновлении рентгеноперационной для сосудистого центра.