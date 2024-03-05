В Петербурге пройдёт выставка в честь 125-летия городской скорой помощи

В Санкт-Петербурге состоится уличная выставка, посвящённая 125-летию Городской станции скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Экспозиция расскажет, как появилась и развивалась служба. Жители и гости города узнают о важных этапах истории, а также о работе сотрудников современной скорой.

«Развитие сферы здравоохранения стало одним из приоритетных направлений в работе правительства города», — заявил главред издания Кирилл Смирнов.

Открытие выставки запланировано на 7 марта. Экспозиция будет доступна до 20 марта.

Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО появилось новое лечебное оборудование для реабилитации.