В Петербурге пройдёт выставка в честь 125-летия городской скорой помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Экспозиция расскажет, как появилась и развивалась служба. Жители и гости города узнают о важных этапах истории, а также о работе сотрудников современной скорой.
«Развитие сферы здравоохранения стало одним из приоритетных направлений в работе правительства города», — заявил главред издания Кирилл Смирнов.
Открытие выставки запланировано на 7 марта. Экспозиция будет доступна до 20 марта.
Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО появилось новое лечебное оборудование для реабилитации.