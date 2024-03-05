Специалист Макаров рассказал, как стать востребованным специалистом на рынке IT

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров дал рекомендации, как стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок.

«Поскольку отрасль постоянно развивается, нужно владеть полным арсеналом математических навыков, чтобы успевать соответствовать рынку», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил Макаров, только математически грамотный специалист сможет успевать за обновлениями современных технологических процессов.

Также эксперт обратил внимание на важность тщательного подхода к выбору вуза.

«Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса», — заключил Макаров.

Ранее cпециалист Егор Сорокин рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.