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Турбизнес Удмуртии получит 93 млн рублей на развитие отрасли

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В правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.
Турбизнес Удмуртии получит 93 млн рублей на развитие отрасли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Средства направят на оборудование пляжей, бассейнов, торговых зон, туристско-информационных центров и пеших маршрутов.

Меры поддержки на развитие придорожного сервиса, электронного экскурсионного оборудования также получат малый и средний бизнес региона, передаёт ИА «Удмуртия».

Срок реализации проектов — ноябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».

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