Турбизнес Удмуртии получит 93 млн рублей на развитие отрасли

В правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.

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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина. Средства направят на оборудование пляжей, бассейнов, торговых зон, туристско-информационных центров и пеших маршрутов. Меры поддержки на развитие придорожного сервиса, электронного экскурсионного оборудования также получат малый и средний бизнес региона, передаёт ИА «Удмуртия». Срок реализации проектов — ноябрь 2024 года. Ранее сообщалось, что Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».