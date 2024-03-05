В Екатеринбурге назвали высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Авито работа».
Также в городе нужны автомеханики, чья средняя заработная плата составляет 88 378 рублей.
В топе востребованных специалистов также оказались сварщик со средней зарплатой 87 973 рубля, водитель спецтехники (82 569 рублей) и плотник (81 313 рублей).
При этом зарплаты некоторых специалистов могут быть гораздо выше. Так, в городе ищут оператора станков с числовым программным управлением с окладом от 194 тыс. рублей в месяц, а также логистов и механиков, чья зарплата может достигать 300—350 тыс. рублей.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.