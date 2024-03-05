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В Курганской области число вакансий выросло на 12% в феврале

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В Курганской области число вакансий увеличилось на 12% в течение февраля. Наиболее востребованы юристы, бухгалтеры и администраторы.
В Курганской области число вакансий выросло на 12% в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

«В феврале 2024 года в Курганской области было размещено больше 4000 вакансий, что на 12% больше, чем в январе этого года», — сказано в сообщении.

В топ-5 востребованных областей вошли «Юриспруденция» (+53%), «Наука, образование» (+52%) «Финансы, бухгалтерия» (+37%), «Добыча сырья» (+29%), «Административный персонал» (+28%).

Кроме того, в феврале в регионе выросла средняя заработная плата, достигнув 48 800 рублей, на 5% больше, чем в январе.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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