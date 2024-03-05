Почти половина россиянок планируют провести 8 Марта в кругу близких

Россиянки, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о своих планах на 8 Марта. Так, 46% хотели бы просто отдохнуть в компании родных и сделать приятное близким людям.

Кроме того, 44% женщин, поучаствовавших в исследовании маркетплейса Ozon, ждут в подарок на 8 Марта цветы, пишет «Газета.Ru».

Ещё половина опрошенных (55%) планируют поздравить мам, подруг, сестёр и коллег, 53% признались, что хотели бы сделать приятное своим близким, 43% — насладиться вниманием партнёра, семьи, друзей или коллег.

Ещё 26% хотели бы посвятить этот день заботе о себе. 18% планируют нарядиться и сделать укладку в салоне, а 10% рассказали, что проведут праздник в кругу подруг и устроят девичник в спа, салоне красоты или бане.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).