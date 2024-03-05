RT в Telegram
Подпишись

Почти половина россиянок планируют провести 8 Марта в кругу близких

Короткая ссылка
Россиянки, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о своих планах на 8 Марта. Так, 46% хотели бы просто отдохнуть в компании родных и сделать приятное близким людям.
Почти половина россиянок планируют провести 8 Марта в кругу близких
  • РИА Новости

Кроме того, 44% женщин, поучаствовавших в исследовании маркетплейса Ozon, ждут в подарок на 8 Марта цветы, пишет «Газета.Ru».

Ещё половина опрошенных (55%) планируют поздравить мам, подруг, сестёр и коллег, 53% признались, что хотели бы сделать приятное своим близким, 43% — насладиться вниманием партнёра, семьи, друзей или коллег.

Ещё 26% хотели бы посвятить этот день заботе о себе. 18% планируют нарядиться и сделать укладку в салоне, а 10% рассказали, что проведут праздник в кругу подруг и устроят девичник в спа, салоне красоты или бане.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить