RT в Telegram
Подпишись

Психолог Кузина рассказала о способах расположить к себе человека

Короткая ссылка
Психолог Катерина Кузина дала рекомендации, как расположить к себе человека и выстроить с ним доверительные и дружеские отношения.
Психолог Кузина рассказала о способах расположить к себе человека
  • Gettyimages.ru

Самое главное — не быть с новым знакомым категоричным, так как невозможно знать на 100%, что думает или чувствует другой в одной и той же ситуации, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист посоветовала создать определённую атмосферу в общении, где визави не будет бояться быть собой. И принимать его таким, какой он есть, хоть это и непросто.

Кроме того, по словам Кузиной, имеет смысл объединяться для решении каких-либо задач, чтобы расположить к себе знакомого или коллегу.

Также не стоит занижать или обесценивать старания другого человека и указывать на его ошибки без объяснения.

Можно высказать своё мнение, но при этом обязательно добавив, что это именно ваше мнение. Тем самым вы ненавязчиво помогаете разобраться с проблемой, при этом не настаивая на своём способе решения, заключила психолог.

Ранее психолог Елена Соловьёва дала рекомендации, как побороть страх выступлений перед публикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить