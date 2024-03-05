Психолог Кузина рассказала о способах расположить к себе человека

Психолог Катерина Кузина дала рекомендации, как расположить к себе человека и выстроить с ним доверительные и дружеские отношения.

Самое главное — не быть с новым знакомым категоричным, так как невозможно знать на 100%, что думает или чувствует другой в одной и той же ситуации, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист посоветовала создать определённую атмосферу в общении, где визави не будет бояться быть собой. И принимать его таким, какой он есть, хоть это и непросто.

Кроме того, по словам Кузиной, имеет смысл объединяться для решении каких-либо задач, чтобы расположить к себе знакомого или коллегу.

Также не стоит занижать или обесценивать старания другого человека и указывать на его ошибки без объяснения.

Можно высказать своё мнение, но при этом обязательно добавив, что это именно ваше мнение. Тем самым вы ненавязчиво помогаете разобраться с проблемой, при этом не настаивая на своём способе решения, заключила психолог.

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