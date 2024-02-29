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Психолог Соловьёва рассказала, как справиться с боязнью публичных выступлений

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Психолог Елена Соловьёва дала рекомендации, как побороть страх выступлений перед публикой.

«По статистике более 90% людей такой страх имеют, он бессознательный. Публика — это толпа, а толпа для нашего бессознательного — всегда некая опасность. Потому что мы не знаем, как эта толпа себя поведёт», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, нередко подобная фобия имеет корни из детства, когда происходили неудачные выступления на детских утренниках, читка стихов у школьной доски или присутствие на открытом родительском собрании.

По словам Соловьёвой, публичное выступление — это навык, этому нужно учиться, а потом поддерживать, как иностранный язык.

Даже обычное произношение тоста может стать испытанием, особенно если он не подготовлен и не отрепетирован.

«Первое, нужна пауза: выдох-вдох, дыхание нас успокаивает. Второе, если вы чувствуете, что волнение зашкаливает, так и сказать, что разволновался. Нужно озвучить свою эмоцию, это снижает градус внутреннего напряжения и располагает аудиторию. Третье, начать произносить слова и выключить перфекционизм. Пусть это будет криво и косо, но вы это сделаете», — заключила психолог.

Ранее преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Ксения Лазуткина поделилась рекомендациями, которые помогут подготовиться к прохождению собеседования.

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