Психолог Лазуткина посоветовала тщательнее готовиться к собеседованию
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В разговоре с RuNews24 психолог посоветовала изучить всю имеющуюся информацию о компании, продумать возможные вопросы, которые на собеседовании могут задать кандидату, а также заранее подготовить вещи и документы, чтобы не отвлекаться по мелочам.
«Обязательно приезжайте заранее в назначенное место. Это поможет вам привыкнуть к обстановке и настроиться на конструктивный диалог с интервьюером», — посоветовала психолог.
В заключение она порекомендовала не терять веры в себя и свой успех.
Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.