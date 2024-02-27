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Психолог Лазуткина посоветовала тщательнее готовиться к собеседованию

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Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Ксения Лазуткина поделилась рекомендациями, которые помогут подготовиться к прохождению собеседования.
Психолог Лазуткина посоветовала тщательнее готовиться к собеседованию
  • Gettyimages.ru

В разговоре с RuNews24 психолог посоветовала изучить всю имеющуюся информацию о компании, продумать возможные вопросы, которые на собеседовании могут задать кандидату, а также заранее подготовить вещи и документы, чтобы не отвлекаться по мелочам.

«Обязательно приезжайте заранее в назначенное место. Это поможет вам привыкнуть к обстановке и настроиться на конструктивный диалог с интервьюером», — посоветовала психолог.

В заключение она порекомендовала не терять веры в себя и свой успех.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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