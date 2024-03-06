В «Профессиях будущего» назвали востребованную у женщин работу в промышленности

Руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, какие профессии становятся наиболее востребованными среди женщин.

По словам эксперта, тренд на работу в промышленности активно распространяется и среди соискательниц. Одна из наиболее популярных специальностей — сварщик.

«Это одна из самых престижных рабочих профессий, представители которой нужны практически на каждом предприятии. Современная сварка требует особой точности и аккуратности. Работодатели отмечают, что из женщин получаются наиболее квалифицированные специалисты по этому направлению», — рассказал эксперт.

Также среди женщин востребованы профессии токаря и наладчика катушек. Кроме того, на предприятиях приборостроительной и электронной промышленности востребованы испытатели деталей и приборов — такие специалисты тестируют выпускаемые изделия, проверяют их на пригодность, обеспечивают безопасность устройств и компонентов. Такая специализация также популярна среди женщин.

«Ещё одна популярная среди женщин профессия — заливщик компаундами. Такая работа предполагает заливку и герметизацию разных изделий. Специалисты востребованы в производстве радиоаппаратуры, микросхем и других электронных устройств», — рассказал Тарасов.

Как отметил эксперт, все эти профессии очень востребованы среди промышленных предприятий и по ним предлагаются высокие ставки по заработной плате уже на старте карьеры — от 80—100 тыс. рублей в зависимости от количества отработанных смен.

«Работа в промышленности за последние годы стала более комфортной и безопасной. Сегодня условия труда на предприятиях соответствуют современным представлениям о комфорте — высокотехнологичное оборудование, чистые цеха, бесшумное производство. А женщины, в свою очередь, всё чаще решаются сменить привычную работу (чаще — офисного формата) на новую специализацию. Они активно проходят переобучение и выбирают стабильность и высокий доход в промышленной отрасли», — рассказал он.

Ранее опрос показал, что 62% россиян готовы работать 8 Марта, но только за дополнительную плату.

Опрос специально для RT провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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