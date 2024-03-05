Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели детей при пожаре в Дагестане

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели троих детей при пожаре в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие полагает, что 4 марта в селе Зелёный Бугор Кизлярского района Дагестана произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП в Дагестане, где в результате столкновения автомобилей погиб человек, ещё пятеро пострадали.