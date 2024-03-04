При столкновении автомобилей в Дагестане погиб человек, пятеро пострадали

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали из-за столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана.

Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

Как передаёт РИА Новости, 34-летний житель Бабаюртовского района за рулём Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником HAVAL под управлением 58-летнего жителя Подмосковья.

«В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказано в материале.

Ещё пятеро человек, в том числе шестилетняя девочка, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

3 марта сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи, в котором пострадали три человека.