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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи

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Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи, в котором пострадали три человека.
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи
  • РИА Новости

«Прокуратурой Адлерского района города Сочи взято на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к населённому пункту Красная Поляна», — говорится в сообщении.

Третьего марта на Краснополянском шоссе в Адлерском районе в аварию попали четыре автомобиля, в результате чего пострадали три человека.

Ранее семилетний ребёнок получил травмы в результате массовой аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина.

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