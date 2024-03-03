Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи, в котором пострадали три человека.

«Прокуратурой Адлерского района города Сочи взято на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к населённому пункту Красная Поляна», — говорится в сообщении.

Третьего марта на Краснополянском шоссе в Адлерском районе в аварию попали четыре автомобиля, в результате чего пострадали три человека.

Ранее семилетний ребёнок получил травмы в результате массовой аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина.