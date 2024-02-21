Ребёнок получил травмы в массовой аварии в Екатеринбурге

Семилетний ребёнок получил травмы в результате массовой аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

«В результате ДТП водитель и семилетний пассажир автомобиля Lada доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — отмечается в заявлении.

По предварительной информации, водитель Lada проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировал ДТП, в результате которого пострадало несколько автомобилей.

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