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Ребёнок получил травмы в массовой аварии в Екатеринбурге

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Семилетний ребёнок получил травмы в результате массовой аварии в Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина.
Ребёнок получил травмы в массовой аварии в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

«В результате ДТП водитель и семилетний пассажир автомобиля Lada доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — отмечается в заявлении.

По предварительной информации, водитель Lada проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировал ДТП, в результате которого пострадало несколько автомобилей.

Ранее в Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП.

Также в ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей.

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