Ребёнок получил травмы в массовой аварии в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.
«В результате ДТП водитель и семилетний пассажир автомобиля Lada доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — отмечается в заявлении.
По предварительной информации, водитель Lada проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировал ДТП, в результате которого пострадало несколько автомобилей.
Ранее в Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП.
Также в ДТП на северо-западе Москвы пострадали трое детей.