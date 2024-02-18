RT в Telegram
Подпишись

В Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП

Короткая ссылка
Водитель большегруза погиб в результате аварии в Сочи. Он получил смертельные травмы после того, как грузовик вылетел с трассы.
В Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает УВД курорта в Telegram-канале.

По предварительным данным, на съезде с объездной дороги водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на часть дороги, расположенную ниже, и опрокинулась.

«От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли в результате ДТП с лошадью на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить