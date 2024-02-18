В Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП

Водитель большегруза погиб в результате аварии в Сочи. Он получил смертельные травмы после того, как грузовик вылетел с трассы.

Об этом сообщает УВД курорта в Telegram-канале.

По предварительным данным, на съезде с объездной дороги водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на часть дороги, расположенную ниже, и опрокинулась.

«От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли в результате ДТП с лошадью на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.