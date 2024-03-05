Депутат Хамзаев предложил ввести запрет на посещение детьми алкомаркетов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT поддержал предложение об ограничении продажи табачной продукции беременным, но отметил, что могут возникнуть проблемы с правоприменительной практикой.

«По беременным я выступал уже где-то года четыре назад с этой инициативой — ограничить продажу алкоголя и табака беременным. Но здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как правоприменительная практика. И с этим есть определённые сложности. Но в целом инициатива, я считаю, что правильная. Нужно и к ней внимательно подойти, продумать механизмы, как это возможно. Если дополнительное обсуждение повлияет на то, чтобы хотя бы 10, 20, 100 мамочек беременных одумаются и прекратят этим заниматься в этом положении, то это уже суперпрогресс», — считает депутат.

Комментируя запрет на продажу табака гражданам с детьми, парламентарий отметил, что инициатива правильная, однако, по его мнению, данный вопрос нужно досконально проработать.

«Сейчас есть много алкомаркетов, специализированных алкогольных магазинов, которые в ассортименте ставят 2—3% продуктов питания. Преимущественно конфеты, сладости и ещё какие-то привлекающие внимание продукты. И ценник держат ниже, чем в любом другом магазине, потому что они зарабатывают на алкоголе. И очень много детей ходят в эти магазины именно за этим ассортиментом», — рассказал Хамзаев.

В связи с этим он предложил «поставить под запрет заход ребёнка в алкомаркет».

«То есть со взрослым, без взрослого. Сам доступ (ребёнка в алкомаркет. — RT) должен быть ограничен. К этому надо внимательно подходить. Сегодня практика такова, что многие школьники, когда идут из школы домой, по пути заходят в алкомаркеты, потому что там шоколадки дешевле, чем в любом другом магазине. Я считаю, в народе это называется моральное свинство и с этим тоже надо принципиально действовать», — заключил собеседник RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми.



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