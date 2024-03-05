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«Известия»: в России разработали операционную систему для пожилых людей

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Отечественные разработчики создали операционную систему, отличающуюся простотой управления и ориентированную на пожилых людей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Кубанский государственный технический университет.

По словам разработчиков, основным преимуществом данной ОС является наличие искусственного интеллекта, подсказывающего пользователям, как именно управлять ПК.

«Таким образом, даже тот человек, который не умеет пользоваться компьютером, сможет быстро этому научиться», — передаёт газета.

Отмечается, что прототип программы уже готов, а сделана она на основе открытых версий ОС Linux.

В декабре в России представили смартфон «Р-ФОН» с российской ОС.

Также в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора».

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