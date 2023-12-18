В России представили смартфон «Р-ФОН» с российской ОС

Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» и компания «Рутэк» представили отечественный смартфон «Р-ФОН» с российской операционной системой (ОС) «РОСА Мобайл».

«Представлен российский смартфон на собственной операционной системе. Устройство получило название «Р-ФОН», а операционная система — «РОСА Мобайл», — говорится в релизе.

Отмечается, что отечественный смартфон будет доступен к заказу с 2024 года. При этом заявки на покупку телефона стартуют в понедельник, 18 декабря.

В августе в сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН».

Также летом в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной ОС «Аврора».