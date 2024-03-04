Детский врач из Кирова названа лучшим педиатром России

Педиатр Ольга Ермакова из Кирова выиграла всероссийский конкурс «Детский врач 2023 года».

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на губернатора региона Александра Соколова.

Результаты конкурса были объявлены на 25-м Конгрессе педиатров России.

Стаж работы победительницы составляет 17 лет. В настоящее время Ольга Ермакова заведует поликлиникой №3 Детского диагностического центра.

Глава региона поздравил врача с победой и поблагодарил её наставников за помощь при подготовке к конкурсу.

Ранее сообщалось, что жительницу Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Марию Климову наградили медалью «За вклад в развитие Ямала».