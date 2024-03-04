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Детский врач из Кирова названа лучшим педиатром России

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Педиатр Ольга Ермакова из Кирова выиграла всероссийский конкурс «Детский врач 2023 года».

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на губернатора региона Александра Соколова.

Результаты конкурса были объявлены на 25-м Конгрессе педиатров России.

Стаж работы победительницы составляет 17 лет. В настоящее время Ольга Ермакова заведует поликлиникой №3 Детского диагностического центра.

Глава региона поздравил врача с победой и поблагодарил её наставников за помощь при подготовке к конкурсу.

Ранее сообщалось, что жительницу Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Марию Климову наградили медалью «За вклад в развитие Ямала».

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