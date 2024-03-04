Детский врач из Кирова названа лучшим педиатром России
Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на губернатора региона Александра Соколова.
Результаты конкурса были объявлены на 25-м Конгрессе педиатров России.
Стаж работы победительницы составляет 17 лет. В настоящее время Ольга Ермакова заведует поликлиникой №3 Детского диагностического центра.
Глава региона поздравил врача с победой и поблагодарил её наставников за помощь при подготовке к конкурсу.
Ранее сообщалось, что жительницу Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Марию Климову наградили медалью «За вклад в развитие Ямала».