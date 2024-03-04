Суд в Москве приговорил экс-владельца банка «Югра» Хотина к девяти годам колонии
Об этом информирует ТАСС.
«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказал в суде.
В октябре 2023 года суд отправил банкира Хотина в СИЗО.
В мае Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с нефтяной компании «Русь-Ойл».