Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с бизнесменов Хотина и Клячина

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также нефтяной компании «Русь-Ойл».

«Решением Замоскворецкого районного суда столицы... с Хотина как бенефициара АО «Русь-Ойл» взыскан в пользу РФ причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что принадлежащие бизнесмену акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ «Русь-Ойл» обращены в доход государства.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил Хотина под домашний арест.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Хотин был задержан по делу о хищении 7,5 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля 2017 года. До отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 российских банков.