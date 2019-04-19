В СК сообщили о задержании владельца банка «Югра» Хотина
- РИА Новости
По её словам, по факту хищения средств банка «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России.
Петренко также добавила, что Хотина задержали в результате мероприятий, проведённых сотрудниками ФСБ и МВД России.
В ближайшее время бизнесмену будет избрана мера пресечения.
В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.