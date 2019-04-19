В СК сообщили о задержании владельца банка «Югра» Хотина

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
В СК сообщили о задержании владельца банка «Югра» Хотина
  • РИА Новости

По её словам, по факту хищения средств банка «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России.

Петренко также добавила, что Хотина задержали в результате мероприятий, проведённых сотрудниками ФСБ и МВД России.

В ближайшее время бизнесмену будет избрана мера пресечения.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.

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