В ЦБ сообщили о начале процедуры банкротства заёмщиков банка «Югра»

Компании — заёмщики банка «Югра», лишённого лицензии, пытаются добиться признания себя банкротами, чтобы не возвращать взятые кредиты.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо первого зампредседателя Центрального банка России Сергея Швецова от 3 октября в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Заёмщиками банка принимаются активные меры, направленные на минимизацию вероятности возврата средств банку как кредитору», — говорится в письме.

Уточняется, что в отношении 29 компаний, совокупная задолженность которых составляет 114,94 млрд рублей, ведутся процедуры ликвидации или банкротства.

В отношении 106 компаний с суммарной задолженностью 234,44 млрд рублей, контрагенты объявили намерение предъявить иск о банкротстве.

15 марта Девятый арбитражный суд оставил без изменений решение о законности приказа ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра». В июле 2017 года стало известно, что Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца. Также ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению кредитным учреждением на шесть месяцев.

В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра». Суд открыл конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

До отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 российских банков.