Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует судью РИА Новости.

Отмечается, что он будет находиться под домашним арестом как минимум до 18 июня.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Хотин был задержан по делу о хищении 7,5 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля 2017 года. До отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 российских банков.