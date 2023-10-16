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Замоскворецкий суд Москвы отправил банкира Хотина в СИЗО

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Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу бизнесмена, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в хищениях.
Замоскворецкий суд Москвы отправил банкира Хотина в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление суда.

«Мера пресечения в отношении Хотина изменена на заключение под стражу», — заявили в суде.

Уточняется, что данное постановление было вынесено 11 октября, защита Хотина уже обжаловала его.

В мае Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также нефтяной компании «Русь-Ойл».

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