Замоскворецкий суд Москвы отправил банкира Хотина в СИЗО
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление суда.
«Мера пресечения в отношении Хотина изменена на заключение под стражу», — заявили в суде.
Уточняется, что данное постановление было вынесено 11 октября, защита Хотина уже обжаловала его.
В мае Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также нефтяной компании «Русь-Ойл».