СК в Новосибирске завёл дело на женщину, оставившую ребёнка на два дня без еды
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Об этом сообщает региональное отделение СК.
По данным следствия, 29 февраля мать ребёнка оставила его на два дня в запертой квартире, расположенной в Советском районе, без присмотра и пищи.
«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК России (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — говорится в заявлении.
В настоящий момент ребёнок помещён в центр временного содержания несовершеннолетних.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала родителей, оставивших трёхлетнего ребёнка одного в квартире.