СК в Новосибирске завёл дело на женщину, оставившую ребёнка на два дня без еды

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая на два дня оставила своего восьмилетнего ребёнка в запертой квартире без пищи.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

По данным следствия, 29 февраля мать ребёнка оставила его на два дня в запертой квартире, расположенной в Советском районе, без присмотра и пищи.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК России (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — говорится в заявлении.

В настоящий момент ребёнок помещён в центр временного содержания несовершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала родителей, оставивших трёхлетнего ребёнка одного в квартире.