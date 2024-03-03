В Петербурге задержали оставивших трёхлетнего сына дома родителей

Полиция задержала родителей, оставивших трёхлетнего ребёнка одного в квартире.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области, о случившемся заявила бабушка ребёнка 29 февраля.

«Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребёнка оставили его одного дома и пошли гулять», — говорится в заявлении.

По факту происшествия было возбуждено дело по статье об оставлении в опасности.

Уточняется, что семья считается неблагополучной и состоит на учёте в полиции. Оба родителя являются безработными.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.