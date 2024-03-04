Медведев напомнил о словах Путина: границы России нигде не заканчиваются

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил о словах президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что границы России «нигде не заканчиваются».

Об этом политик сказал в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание».

«О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются», — констатировал Медведев.

Он отметил, что считает эти слова очень хорошими.

Ранее Медведев подчеркнул, что территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России.

Как отметил зампред Совбеза, чужой земли России не надо, но своей она не отдаст.