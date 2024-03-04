Медведев напомнил о словах Путина: границы России нигде не заканчиваются
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Об этом политик сказал в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание».
«О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются», — констатировал Медведев.
Он отметил, что считает эти слова очень хорошими.
Ранее Медведев подчеркнул, что территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России.
Как отметил зампред Совбеза, чужой земли России не надо, но своей она не отдаст.