RT в Telegram
Подпишись

Медведев напомнил о словах Путина: границы России нигде не заканчиваются

Короткая ссылка
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил о словах президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что границы России «нигде не заканчиваются».
Медведев напомнил о словах Путина: границы России нигде не заканчиваются
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

Об этом политик сказал в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание».

«О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются», — констатировал Медведев.

Он отметил, что считает эти слова очень хорошими.

Ранее Медведев подчеркнул, что территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России.

Как отметил зампред Совбеза, чужой земли России не надо, но своей она не отдаст.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить