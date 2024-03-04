Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «актёришкой комедийного сериала», который создал «ублюдочный неонацистский режим».

По его словам, враги страны не стесняются подменять понятия.

«Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актёришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — сказал Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что люди на Западе живут в информационном вакууме.

Медведев также заявил, что европейские политики превратились в предателей интересов своих стран.