Медведев назвал Зеленского «актёришкой комедийного сериала»
По его словам, враги страны не стесняются подменять понятия.
«Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актёришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — сказал Медведев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что люди на Западе живут в информационном вакууме.
Медведев также заявил, что европейские политики превратились в предателей интересов своих стран.