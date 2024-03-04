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Медведев: европейские политики превратились в предателей интересов своих стран

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что европейские политики превратились в предателей интересов своих стран.

Соответствующее заявление он сделал на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Население Европы рано или поздно даст жёсткую оценку своим политикам, которые, по сути, превратились в предателей национальных интересов собственных стран, которые принесли благополучие европейских стран в жертву заокеанским хозяевам», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что люди на Западе живут в информационном вакууме.

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