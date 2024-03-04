Фестиваль «Тюменская весна» пройдёт 15—17 марта в муниципалитетах области

Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьёй» состоится с 15 по 17 марта как в областной столице, так и в муниципалитетах региона.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Так, например, в рамках фестиваля в Ишиме и Нижнетавдинском районе состоится викторина «Люби свой край», в посёлке Голышманово — народное гулянье «Гуляй, Масленица-затейница», в Ярковском районе — футбольный матч «Кубок вызова».

В различных муниципальных образованиях запланированы гулянья, гастрономические фестивали, выставки, концерты и другие активности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве традиционный фермерский фестиваль прошёл в феврале.