Фестиваль «Тюменская весна» пройдёт 15—17 марта в муниципалитетах области
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Так, например, в рамках фестиваля в Ишиме и Нижнетавдинском районе состоится викторина «Люби свой край», в посёлке Голышманово — народное гулянье «Гуляй, Масленица-затейница», в Ярковском районе — футбольный матч «Кубок вызова».
В различных муниципальных образованиях запланированы гулянья, гастрономические фестивали, выставки, концерты и другие активности.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве традиционный фермерский фестиваль прошёл в феврале.