Королёвский фермерский фестиваль пройдёт в Подмосковье в феврале

В подмосковном Королёве состоится традиционный фермерский фестиваль. Он пройдёт с 2 по 4 февраля и с 9 по 11 февраля.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Замминистра сельского хозяйства региона Кирилл Григорьев сообщил, что гости смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров и попробовать блюда из русской печи.

Всего будут работать десять торговых домиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столичные ярмарки приняли более 6 млн посетителей. Предприниматели реализовали на них 11 642 т продукции.