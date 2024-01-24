Московские ярмарки приняли более шести миллионов человек в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Мы регулярно проводим аудит востребованности ярмарок, доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться», — сказал Собянин.
В настоящее время в Москве работают 130 всесезонных и ярмарок выходного дня.
Шесть ярмарок открылись в 2023 году, включая рыбный рынок в Косино-Ухтомском.
В 2024 году ярмарки в десяти округах Москвы начнут работать с февраля.
Первая торговая сессия пройдёт с 2 февраля по 21 апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут торги на право размещения вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в трёх столичных округах.