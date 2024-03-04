ФАС России возбудила первое дело за нарушение требований к рекламе кредита

ФАС России возбудила первое дело о нарушении новых требований к рекламе кредита в отношении Почта Банка на фоне поступившей жалобы.

В ведомстве напомнили, что, согласно новым правилам, сведения о диапазоне значений полной стоимости кредита должны быть указаны до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше того, которым указана ставка.

«В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу Почта Банка... В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что таким образом потребителей не полностью информировали об условиях кредита. Против Почта Банка завели дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении банка «ФК Открытие» из-за рекламы его потребительского кредита.

Также сообщалось об административном деле, возбуждённом ФАС в отношении «Яндекса» за рекламу услуг по написанию выпускных работ.