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ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу по написанию выпускных работ

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Административное дело возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении «Яндекса». Поводом для этого послужило распространение компанией рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ.
ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу по написанию выпускных работ
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе ФАС, речь идёт о рекламе организации «Work 5», которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых, дипломных работ и рекламировалась в поисковой системе «Яндекс».

В службе напомнили, что размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

«В случае установления нарушения организации будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения рекламного законодательства.

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