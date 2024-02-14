ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу по написанию выпускных работ

Административное дело возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении «Яндекса». Поводом для этого послужило распространение компанией рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ.

Как отметили в пресс-службе ФАС, речь идёт о рекламе организации «Work 5», которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых, дипломных работ и рекламировалась в поисковой системе «Яндекс».

В службе напомнили, что размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

«В случае установления нарушения организации будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения рекламного законодательства.