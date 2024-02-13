ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, ФАС получила обращение о признаках нарушения в рекламе кредитной карты банка, которая была размещена в Telegram-канале.
В рекламе была представлена информация о льготном периоде. Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.
Таким образом пользователи получили неполную информацию о льготном периоде.
«Служба возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении.
Ранее ФАС возбудила дело против АО «Альфа-банк» в связи с признаками нарушения закона о рекламе.