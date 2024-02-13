ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» по признакам нарушения рекламного законодательства.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ФАС получила обращение о признаках нарушения в рекламе кредитной карты банка, которая была размещена в Telegram-канале.

В рекламе была представлена информация о льготном периоде. Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Таким образом пользователи получили неполную информацию о льготном периоде.

«Служба возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила дело против АО «Альфа-банк» в связи с признаками нарушения закона о рекламе.