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ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» по признакам нарушения рекламного законодательства.
ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ФАС получила обращение о признаках нарушения в рекламе кредитной карты банка, которая была размещена в Telegram-канале.

В рекламе была представлена информация о льготном периоде. Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Таким образом пользователи получили неполную информацию о льготном периоде.

«Служба возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила дело против АО «Альфа-банк» в связи с признаками нарушения закона о рекламе.

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