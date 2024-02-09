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ФАС России возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против АО «Альфа-Банк» в связи с признаками нарушения закона о рекламе.
ФАС России возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Причиной возбуждения дела стали обращения граждан с жалобой на рекламу, транслировавшуюся в эфире каналов в сентябре 2023 года, в которой крупным шрифтом сообщалось об отмене комиссии за эквайринг. 

В ФАС добавили, что существенную информацию об ограничениях подобного тарифа сообщали в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.

Отмечается, что если нарушение будет установлено, банк привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП России.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России.

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