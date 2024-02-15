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ФАС возбудила дело в отношении банка «ФК Открытие» из-за рекламы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении банка «ФК Открытие» из-за рекламы его потребительского кредита. Информацию об этом предоставила пресс-служба ФАС.
ФАС возбудила дело в отношении банка «ФК Открытие» из-за рекламы
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что о признаках нарушения в распространённой кредитной организацией рекламе ФАС проинформировал Банк России. По данным регулятора, в рекламе предоставлялась привлекательная информация о ставке по кредиту, но другие существенные условия не были указаны.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об административном деле, возбуждённом ФАС в отношении «Яндекса» за рекламу услуг по написанию выпускных работ.

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