В Челябинске открыта вакансия хирурга с окладом в 300 тысяч рублей
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Зарплата.ру».
Также в городе требуется главный бухгалтер с месячным окладом до 200 тыс. рублей.
Кроме того, ведущему инженеру-конструктору по направлению гидравлики готовы предложить от 130 тыс. рублей, а ведущему инженеру-программисту — от 120 тыс. рублей в месяц.
Помимо этого, заработную плату от 100 тыс. предлагают дерматокосметологу.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.