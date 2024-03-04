В Челябинске открыта вакансия хирурга с окладом в 300 тысяч рублей

Аналитики изучили рынок вакансий с наиболее высокими зарплатами в Челябинске. Лидирует в рейтинге позиция челюстно-лицевого хирурга, которому предлагают заработную плату до 300 тыс. рублей.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Зарплата.ру».

Также в городе требуется главный бухгалтер с месячным окладом до 200 тыс. рублей.

Кроме того, ведущему инженеру-конструктору по направлению гидравлики готовы предложить от 130 тыс. рублей, а ведущему инженеру-программисту — от 120 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, заработную плату от 100 тыс. предлагают дерматокосметологу.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.