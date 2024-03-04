Инвестор Астафьев: сокращение льготной ипотеки отразится на ценах на жильё

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев выразил мнение, что условия по льготной ипотеке с государственной поддержкой продолжат ужесточаться.

Из льготной ипотеки до 2030 года продлят только семейную, поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

По его словам, в 2023 году на неё приходилось 44% в рамках всех льготных ипотек, а к концу года её доля упала до 43%.

«Сокращение льготной ипотеки с государственной поддержкой и ужесточение условий могут отразиться на стоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приведя к стагнации цен на жильё», — резюмировал Астафьев.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует прежде всего правильно оценить свои финансовые возможности.