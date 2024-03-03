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Орангутан попытался сбежать из зоопарка в Москве

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В Москве из зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Его удалось быстро найти и вернуть обратно.
Орангутан попытался сбежать из зоопарка в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили РИА Новости в зоопарке, который находится на Калужском шоссе.

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что сбежать пытался «небольшой орангутан». Этот примат не представляет опасности для окружающих, подчеркнули в зверинце.

В августе прошлого года слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине итальянского города Рима. Сотрудники, которые были приставлены к животным, бросились за ними в погоню.

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