Орангутан попытался сбежать из зоопарка в Москве

В Москве из зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Его удалось быстро найти и вернуть обратно.

Об этом сообщили РИА Новости в зоопарке, который находится на Калужском шоссе.

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что сбежать пытался «небольшой орангутан». Этот примат не представляет опасности для окружающих, подчеркнули в зверинце.

В августе прошлого года слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине итальянского города Рима. Сотрудники, которые были приставлены к животным, бросились за ними в погоню.