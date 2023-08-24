Узнать больше

La Repubblica: слон и жираф убежали со съёмочной площадки в Италии

Короткая ссылка
Слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине итальянского города Рима. Об этом пишет La Repubblica.
La Repubblica: слон и жираф убежали со съёмочной площадки в Италии
  • Gettyimages.ru

Утверждается, что животные были привезены для съёмок в рекламе или кинофильме, однако в какой-то момент они убежали. Сотрудники, которые были представлены к животным, бросились за ними в погоню.

В интернете распространилось видео побега слона и жирафа, а пользователи шутят, что это был тизер к новому фильму «Мадагаскар». Также защитники животных требуют отправить беглецов в естественную среду обитания.

22 августа сообщалось, что в зоопарке американского штата Теннесси родился редкий жираф, у которого нет пятен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить