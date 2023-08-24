La Repubblica: слон и жираф убежали со съёмочной площадки в Италии

Слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине итальянского города Рима. Об этом пишет La Repubblica.

Утверждается, что животные были привезены для съёмок в рекламе или кинофильме, однако в какой-то момент они убежали. Сотрудники, которые были представлены к животным, бросились за ними в погоню.

В интернете распространилось видео побега слона и жирафа, а пользователи шутят, что это был тизер к новому фильму «Мадагаскар». Также защитники животных требуют отправить беглецов в естественную среду обитания.

22 августа сообщалось, что в зоопарке американского штата Теннесси родился редкий жираф, у которого нет пятен.