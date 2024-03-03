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Маргарита Симоньян напомнила о подвиге жителей блокадного Ленинграда

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Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это пример для россиян, который говорит о том, что нужно делать своё дело и ни на что не сетовать, заявила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на марафоне «Знание.Первые» в Сириусе, общаясь с одной из жительниц осаждённого города — Ольгой Анатольевной Лаврентьевой.
Маргарита Симоньян напомнила о подвиге жителей блокадного Ленинграда
  • РИА Новости

Главред RT отметила, что сейчас как раз читает «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича.

«Она [книга] мне очень помогает жить, потому что я сама себе говорю: «Ты чего вообще? Ты на что жалуешься? Какие у тебя могут быть тревоги, недовольства чем-то, ты в себе?» У меня начинаются разговоры очень жёсткие с самой собой, потому что ваш пример говорит нам о том, что мы должны просто молча делать своё дело, ни на что не жаловаться, не капризничать», — сказала Симоньян.

27 января RT вместе с Росархивом к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда показал самые важные документы того периода

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, блокада Ленинграда нацистами стала беспрецедентной по масштабам жестокости и цинизма. Он подчеркнул, что это геноцид и его оценка должна быть незыблемой.

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