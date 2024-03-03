Юрист Угарина: на громкий шум при ночном строительстве можно пожаловаться

Юрист Вита Угарина рассказала, что в России, согласно нормативам, уровень шума при строительных работах в ночное время (с 23:00 до 7:00) не должен превышать 45 дБА.

Во время стройки ночью двигатели спецтехники должны быть заглушены, громкие переговоры и забивка свай исключены — это регламентируется законом о тишине по Москве, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Согласно кодексу административного правонарушения (КоАП) Москвы, в случае превышения уровня шума во время ночных строительных работ штраф для юридических лиц может составить 300 тыс. рублей.

Угарина посоветовала зафиксировать нарушения в присутствии полиции и обращаться с жалобой в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и в Роспотребнадзор. Обе организации могут провести замер ночного шума, а также вынести предписание об устранении нарушений.

Если никакой реакции не последовало, граждане могут обращаться в прокуратуру и в суд для взыскания морального ущерба, добавила она.

Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приняла закон о штрафах от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение в общественных местах.